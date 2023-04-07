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Коммерсантъ FM
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В Пермском крае бывшего директора школы оштрафовали за оскорбление ученика

Бывший директор и педагог Сылвенской средней школы Светлана Федурина признана виновной в оскорблении ученика и оштрафована на 3 тыс. руб. Постановление вынес мировой судья Пермского судебного района.

23 февраля бывший директор школы, а на тот момент преподаватель физики Светлана Федурина назвала опоздавшего на праздничное выступление ученика восьмого класса «предателем и ублюдком», обвинив его в отсутствии патриотизма. Эту сцену кто-то из школьников снял на телефон и выложил в интернет. После того как информация появилась в СМИ, полиция составила на нее протокол об административном правонарушении и направила в мировой суд.

В марте в министерстве образования и науки Пермского края сообщили, что Светлана Федурина была отстранена от работы, позже она уволилась по собственному желанию.

Константин Стерледев, Пермь

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