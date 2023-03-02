В Пермском крае прокуратура проверит информацию об оскорблении педагогом школьника за «неразвитый патриотизм»

В Пермском крае полиция провела проверку в МАОУ «Сылвенская средняя школа им. В. Каменского» из-за появившейся информации об оскорблении учащегося. Накануне, 1 марта, Telegram-канал SOTA опубликовал видео, на котором учитель школы Светлана Федурина в беседе с учащимся 8-го класса обвиняет его в «неразвитом с детства патриотизме» и называет «предателем и ублюдком» за то, что он опоздал на выступление, посвященное Дню защитника Отечества.

В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили для «Ъ», что сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы еще 22 февраля, после чего сразу начались проверочные мероприятия. По результатам проверки материалы направлены в прокуратуру Пермского района.

В министерстве образования и науки Пермского края «Ъ» сообщили, что на время проверки педагог была отстранена от работы в школе, а затем приняла решение об увольнении по собственному желанию. «Безусловно, такое поведение учителя недопустимо. Конечно, деятельность педагога эмоционально напряженная, но всегда необходимо соблюдать профессиональную этику. Краевое министерство образования и науки берет на личный контроль сложившуюся ситуацию. Учитель уже принес публичные извинения ученику»,— прокомментировали ситуацию в региональном министерстве.

Екатерина Артемова, Пермь