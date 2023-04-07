Школьники из трех новых регионов смогут сдать ЕГЭ в Крыму и Ростовской области

Одиннадцатиклассники из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Запорожской области смогут сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на территории других российских субъектов, в том числе в Крыму и Ростовской области. Проект приказа Минпросвещения и Рособрнадзора опубликован на портале нормативно-правовых актов. Школьники из Херсонской области желание сдавать ЕГЭ не выразили.

Кроме того, Минпросвещения и Рособрнадзор разработали проект расписания ЕГЭ в 2023 году:

География, литература и химия — 26 мая;

Русский язык — 29 и 30 мая;

Математика базового и профильного уровней — 1 и 2 июня;

История и физика — 5 июня;

Обществознание — 8 июня;

Информатика — 19 и 20 июня;

Биология — 13 июня;

Иностранные языки (английский, французский, немецкий, китайский, испанский) — 13, 16 и 17 июня.

Выпускники из новых регионов РФ, а также граничащих с Украиной районов Курской и Белгородской областей в нынешнем году могут сдавать ЕГЭ по желанию. Школьники из Херсонской области сдавать ЕГЭ в 2023 году не будут. «На 1 февраля выпускники из Херсонской области не заявились»,— говорил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции 20 февраля.

Анастасия Ларина