Закон о выпуске из школ в Белгородской и Курской областях без ЕГЭ подписал президент

Президент России Владимир Путин подписал принятый в марте Госдумой закон, позволяющий выпускникам приграничных школ, в том числе в Белгородской и Курской областях, получать аттестаты без сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нововведение должно дать выпускникам приграничных школ возможность по своему выбору сдать экзамены в особом порядке и поступить в колледжи и вузы без ЕГЭ. Аттестат им могут выдать после внутренней школьной аттестации.

Подписанный закон пока лишь разрешает правительству РФ вводить «особый порядок итоговой аттестации» в отдельных школах, а также определять список регионов и конкретных учебных заведений, для которых будут действовать «исключения». Также в законе идет речь о возможности создания «особенностей приема на обучение» в университеты, вероятно, также для выпускников из приграничных территорий.

В дальнейшем министерство просвещения РФ и Рособрнадзор определят перечень школ, в которых будет возможно применение «особого порядка», конкретные учебные заведения для включения в перечень выбирают власти регионов

Губернатор Курской области Роман Старовойт в понедельник сообщил, что регион направил в Минпросвещения «информацию» о 88 школах и 23 филиалах, находящихся на территории приграничных районов. Всего в них обучаются более 1,2 тыс. учеников девятых классов и около 450 одиннадцатиклассников.

«Выпускники школ, находящихся в приграничных районах, теперь смогут выбрать, в какой форме проходить государственную итоговую аттестацию — в формате ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации. Ранее данный порядок был утвержден для учебных заведений вновь присоединенных территорий, однако правительство приняло решение распространить эту практику и на наш регион»,— пояснил господин Старовойт

Как писал ранее «Ъ-Черноземье», в действующей системе отсутствие у выпускников баллов по ЕГЭ закрыло бы им путь в вузы, однако, по данным источников в вузовском сообществе, этим школьникам могут предложить поступать в обход общих оснований — по «более лояльным» внутренним вступительным экзаменам, как до введения ЕГЭ.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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