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Коммерсантъ FM
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Абитуриенты из новых регионов будут сдавать вступительные экзамены в вузы

Для абитуриентов из присоединенных к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые не будут сдавать ЕГЭ, будут установлены вступительные экзамены в вузы. Соответствующий приказ выпустило Минобрнауки России, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, вузы будут самостоятельно проводить вступительные испытания для таких абитуриентов. Это коснется вузов как в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, так и в других регионах России. Абитуриенты смогут использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области были присоединены к России по итогам референдумов, проведенных 23–27 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал соглашения о присоединении четырех регионов к России. В Роспотребнадзоре говорили, что ЕГЭ в присоединенных регионах в 2023 году будут проводить по желанию.

Олеся Павленко

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