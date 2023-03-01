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Коммерсантъ FM
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Безработица в России в январе обновила исторический минимум — 3,6%

Уровень безработицы в России в январе этого года составил 3,6%, обновив исторический минимум, следует из данных Росстата. В декабре 2022 года этот показатель составлял 3,7%. Реальные зарплаты в России в прошлом году снизились на 1%, сообщает Росстат.

В ноябре уровень безработных также составлял 3,7%, всего в 2022 году безработица обновляла исторические минимумы пять раз, отмечает «РИА Новости».

«Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в январе 2023 года составила 75,6 млн человек, из них 72,9 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 2,7 млн человек — как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда»,— говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

В реальном выражении зарплаты в России в целом за 2022 год снизились на 1%, в декабре выросли на 0,6% в годовом выражении. «Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2022 году, по предварительным данным, составила 64 191 руб. и по сравнению c 2021 годом выросла на 12,6%, в декабре 2022 года — 88 468 руб. и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 12,6%»,— сообщает Росстат.

За январь—ноябрь 2022 года реальные зарплаты в России просели на 1,1%, следовало из данных Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. В феврале в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что к концу 2022 года число зарегистрированных безработных в России составило 564 тыс. человек, что почти на 30% меньше, чем годом ранее (777 тыс. человек).

О прогнозе на 2023 год читайте в публикации «Ъ» «Безработица не нашла нового дела».

Мария Федотова

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