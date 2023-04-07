Большинство воронежских оборонных предприятий перешло на работу в три смены

Большая часть воронежских предприятий оборонно-промышленного комплекса перешла на работу в три смены. Об этом журналистам рассказал руководитель департамента промышленности и транспорта региона Александр Десятириков.

По его словам, оборонзаказ «вырос кратно на всех предприятиях, которые его имеют», при этом конкретики господин Десятириков привести не смог из-за гостайны. «Произведена массированная закупка оборудования для исполнения расширенного гособоронзаказа. К сожалению, все, что мы хотим, купить сегодня уже не можем, приходится изощряться»,— добавил руководитель департамента. Он отметил, что в ряде случаев заказы превышают возможности предприятий: со стопроцентной загрузкой промышленность работать не может из-за необходимости обслуживания и ремонта оборудования. «Наиболее сложной» он назвал ситуацию в воронежской радиоэлектронике.

«Экономика на первом плане не стоит, на первом — требования Минобороны»,— отметил руководитель департамента.

«В итоге возник кадровый голод: Москва и Санкт-Петербург, где тоже вырос гособоронзаказа, перетягивают кадры. Наблюдается взрывной рост потребности в кадрах; ищем специалистов среди студентов, пытаемся привязать лучших из них к тем предприятиям, которые в них заинтересованы»,— пояснил господин Десятириков.

Почему крупнейшее воронежское оборонное предприятие перешло под управление частной компании, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников, Олег Мухин