«Созвездию» придают «Динамики»

Как стало известно «Ъ-Черноземье», один из крупнейших российских производителей радиоэлектроники — оборонный концерн «Созвездие» (входит в «Росэлектронику» «Ростеха») с головным предприятием в Воронеже — может перейти под управление ГК «Динамика. Подконтрольное ей АО «Техноимпульс», выпускающее изделия связи, должно стать для «Созвездия» управляющей компанией. Эксперты считают, что передача оборонного предприятия под управление частной структуры может повлечь за собой смещение приоритетов с выполнения госзаказа на финансовую эффективность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О планах по передаче «Созвездия», включая два десятка подконтрольных ему предприятий, под управление «Динамики» «Ъ-Черноземье» рассказали источники в воронежской компании и в региональной власти. По их словам, к руководству предприятиями концерна предполагается привлечь «управляющее юрлицо». Сейчас «Созвездие» в официальном статусе «временного генерального директора» (с октября 2022 года) возглавляет Сергей Вилков.

Концерн «Созвездие» Разрабатывает и производит системы управления и связи, радиоэлектронной борьбы и спецтехники для Вооруженных сил РФ и специальных формирований, а также гражданскую телекоммуникационную продукцию. Ключевой оборонный проект — единая система управления тактическим звеном (ЕСУ ТЗ). Работа над ней велась с 2001 года, система неоднократно дорабатывалась, из-за чего сроки ее передачи военным переносились. Так, в 2010 году по итогам командно-штабных учений военные эксперты сделали разработчикам свыше сотни замечаний. В 2010-х годах между сторонниками и противниками проекта из числа представителей высшего военного командования и руководителей оборонной промышленности велся спор о целесообразности продолжения работ. В конце 2017 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о том, что возможности ЕСУ ТЗ «доведены до заданных Минобороны требований». В конце 2021-го пресс-служба Западного военного округа сообщала о поставках системы белгородским и воронежским мотострелкам.

Собеседники «Ъ-Черноземье», близкие к «Динамике», рассказали, что руководить «Созвездием» и его дочерними и зависимыми обществами будет АО «Техноимпульс» — компания, которая «владеет комплементарными к этой тематике активами». Подписание соответствующих документов якобы должно завершиться до конца этой недели. «Субхолдинг “Техноимпульс” будет управляющей компанией для концерна. Он является российским центром компетенций в сфере микроэлектроники с собственной электронной компонентной базой, выпускающим изделия в области связи и телекоммуникации, а также для гражданской и специальной авиации. Это укладывается в стратегию развития “Динамики”»,— сказал собеседник «Ъ-Черноземье». Он подчеркнул, что концерн не будет для «Динамики» непрофильным активом.

ГК «Динамика» По данным «Ростеха», ГК «Динамика» — объединение ряда предприятий промышленности: ЦНТУ «Динамика», московского машиностроительного завода «Вперед», компании «Авиационная и морская электроника», завода «Кристалл» и других. Основная специализация ГК — разработка, производство и послепродажное обслуживание продукции для авиационной промышленности, транспорта, системы образования, а также создание беспилотных авиационных систем и тренажерных комплексов для летчиков. Суммарный оборот ГК превышает 100 млрд руб. в год. По данным Kartoteka.ru, АО «Техноимпульс» зарегистрировано в Москве в мае 2022 года. Уставный капитал — 14,76 млрд руб. Гендиректор — Сергей Панков. Основный вид деятельности — управление финансово-промышленными группами. Учредители не раскрываются.

По мнению источника «Ъ-Черноземье», «Созвездию» «может быть полезен имеющийся у “Динамики” опыт управления подобными предприятиями», а также «опыт партнерства частного инвестора и госпредприятий». Основной задачей в «Динамике», по его словам, видят выполнение оборонзаказа. При этом собеседник «Ъ-Черноземье» не смог ответить на вопрос о возможности вхождения структур «Динамики» в число акционеров «Созвездия».

В холдинге «Росэлектроника», для которого «Созвездие» является головным предприятием дивизиона «Связь», на вопросы «Ъ-Черноземье» в течение трех недель ответить не смогли. В «Созвездии» запрос «Ъ-Черноземье» также пока оставили без ответа.

В последнее время власти не сообщали о каких-либо финансовых или производственных проблемах у «Созвездия». Но в январе 2022-го находившийся на предприятии с визитом премьер РФ Михаил Мишустин пообещал его сотрудникам «подумать», как решить вопрос с субсидированием кредитов, которые привлекаются организациями ОПК под исполнение обязательств по гособоронзаказу»: «Речь идет о кредитах, которые берут в нашей оборонке, когда не хватает средств. Поскольку и инфляция по году, и вообще непростая ситуация могут делать себестоимость не такой, как она планировалась (так происходит практически регулярно)». В последнее время «Созвездие» не раскрывает состав акционеров и финансовые показатели.

По последним опубликованным данным Kartoteka.ru, в 2019 году выручка АО «Концерн “Созвездие”» составляла 16,9 млрд руб., убыток — 1,6 млрд руб.

У «Динамики» есть опыт и совместной работы с крупным оборонным госпредприятием, и взаимодействия с воронежскими компаниями. Так, в 2017 году «Динамика» и «Ростех» «объединили активы» в области производства авиационных агрегатов на базе холдинга «Технодинамика». Тогда сделка выносилась на рассмотрение правительства РФ и наблюдательного совета «Ростеха». В «Ростехе» необходимость «объединения» объясняли возможностью «ускоренными темпами решать задачи, поставленные перед нами государством», а также «серьезно расширить перечень производимых авиационных систем и комплектующих, реализовать импортозамещение в интересах отечественного авиастроения и выйти на международный рынок с новой продукцией».

В «Динамике» говорили, что «целью партнерства является создание крупнейшей в РФ компании, которая станет комплексным поставщиком широкого ряда продукции для авиационной отрасли». Впоследствии стало известно, что «Динамика» выкупила 75% минус одну акцию «Технодинамики» у «Ростеха» за 14 млрд руб.

В Черноземье структуры «Динамики» проявили интерес к активам ГК «ЦНО-химмаш» — Грибановскому машиностроительному заводу и заводу вентиляторов «Энвет», а также липецкому производству электродвигателей «Генборг». Близкие к «Динамике» структуры в конце 2020 года выкупили у Сбербанка долги предприятий на сумму более 1,5 млрд руб. Однако теперь те же права требования выкупает столичное ООО «Румо Инвест».

Заведующий кафедрой экономики и управления организациями Воронежского госуниверситета Юрий Трещевский отмечает, что вхождение любой частной компании в оборонное предприятие (в качестве управляющей или совладельца) может нести риски: «Здесь не должна идти речь о сопоставлении затрат и прибыли, не стоит идти по бухгалтерскому пути. Понятно, что такому бизнесу могут при повышенных затратах оказывать поддержку — например, субсидиями. Но в случае оборонных предприятий предпочтительнее четкий госзаказ, работа по смете, а не бухгалтерскому балансу. В идеале такие предприятия должны быть унитарными, а не акционерными».

Олег Мухин, Андрей Цветков