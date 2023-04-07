Директор самарского УКС оштрафован за позднюю расплату с подрядчиком

Оставлены в силе постановления регионального УФАС о наложении штрафов на руководителя самарского Управления капитального строительства. Решение принял Самарский областной суд. Об этом сообщает антимонопольная служба.

Ранее прокуратура провела проверку и возбудила административные дела в отношении должностного лица Управления капитального строительства Самарской области. В декабре минувшего года материалы были переданы в антимонопольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Региональное УФАС установило, что в октябре 2021 года областное Управление капстроительства заключило с АО «Волгатранстстрой-9» госконтракт на строительно-монтажные работы в рамках реконструкции здания театра юного зрителя «СамАрт». Речь шла о третьем пусковом комплексе.

Стоимость работ составила более 18,4 млн руб. Оплата работ должна была производиться поэтапно. Но проверка показала, что оплата за 13 мая минувшего года была произведена с нарушением 30-дневного срока, предусмотренного контрактом.

Кроме того, заказчик в нарушение закона о контрактной системе заключил с подрядчиком дополнительное соглашение об увеличении срока выполнения работ по контракту. В связи с этим региональное УФАС наложило два штрафа на директора ГКУ СО «УКС» на общую сумму 50 тыс. руб.

Ранее Самарское УФАС трижды оштрафовало замдиректора ГКУ «Самарафармация». Поводом для этого стало нарушение ведомством закона о контрактной системе.

Георгий Портнов