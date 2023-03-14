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Самарское УФАС трижды оштрафовало замдиректора ГКУ «Самарафармация»

На заместителя директора ГКУ СО «Самарафармация» наложено три штрафа на сумму 20 тыс. руб. Поводом для этого стало нарушение ведомством закона о контрактной системе. Решение приняло Самарское УФАС РФ.

Ранее прокуратура Промышленного района города возбудила дела в отношении замдиректора ГКУ СО «Самарафармация» и передала материалы в антимонопольную службу. Контрольный орган установил, что в сентябре минувшего года учреждение заключило с ООО «АнтенМед» три контракта на поставку системы линейного ускорителя для радиохирургии и стереотаксической лучевой терапии оборудования для иммобилизации взрослого и прибора контроля уровня излучения. Устройства должны были быть поставлены не позднее 15 декабря того же года.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале декабря подрядчик предложил заказчику изменить сроки поставок из-за введенных в отношении России санкций. После этого ГКУ СО «Самарафармация» и ООО «АнтенМед» заключили три дополнительных соглашения о продлении сроков поставки оборудования.

Региональное УФАС пришло к выводу о том, что указанные обстоятельства не являются форс-мажорными, так как контракты были подписаны во время ограничительных мер и поставщик с заказчиком знали об этом. Ранее Самарское УФАС оштрафовало директора самарского управления капстроительства. Он был признан виновным в незаконном изменении условий контракта (ч. 4 ст.7.32 КоАП РФ).

Георгий Портнов

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