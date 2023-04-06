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Коммерсантъ FM
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Спикер Палаты представителей США не исключил визита в Тайвань

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что пока не планирует посещать Тайвань, но не исключил такой возможности. Об этом он заявил по итогам встречи с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь в Калифорнии.

«У меня сейчас нет каких-либо планов, но это не значит, что я не поеду. ...Вопросы каналов связи имеют значение вне зависимости от того, что у людей различаются точки зрения. Я думаю, что сегодня укрепится значимый мир на долгосрочной основе»,— сказал господин Маккарти (цитата по ТАСС).

На вопрос, планирует ли он пригласить госпожу Инвэнь в Конгресс, он заявил, что не выступал с каким-либо приглашением. По его мнению, что встреча с главой администрации Тайваня была очень продуктивной.

Встреча Цай Инвэнь и Кевина Маккарти прошла 5 апреля в Президентской библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии. Как отмечает Associated Press, это первая встреча президента Тайваня с главой Палаты представителей на территории США с 1979 года, когда Вашингтон оборвал дипломатические связи с островным государством и установил дипотношения с правительством Китая.

Цай Инвэнь посетила США транзитом перед визитом в страны Центральной Америки. Власти КНР заявляли, что страна примет решительные ответные меры, если Цай Инвэнь встретится Кевином Маккарти. Перед встречей Китай начал патрулирование в центральных и северных частях Тайваньского пролива.

Эрдни Кагалтынов

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