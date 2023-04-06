В Казани отменен концерт Дианы Арбениной

Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», запланированный на 10 апреля в Казани, отменен. Он должен был пройти в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Арбенина

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Диана Арбенина

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

«Да, действительно, концерт отменили. Стоимость билетов можно вернуть там, где вы их приобретали. Отмена связана с техническими причинами»,— сообщили «Ъ-Казань» в театре.

10 апреля начинается тур «Ночных снайперов», который продлится до 8 июля. Помимо Казани за последние дни были отменены концерты группы в Тольятти, Чебоксарах, Ульяновске, Пятигорске. Диана Арбенина или представители группы ситуацию не комментировали.

Ранее сегодня, 6 апреля, в Федеральном проекте по безопасности и борьбе с коррупцией попросили Генпрокуратуру проверить лидера группы Диану Арбенину по административной статье о дискредитации российской армии. Обращение связано с ее критикой в отношении специальной военной операции на Украине.

Лусине Баласян