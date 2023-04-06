Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани отменен концерт Дианы Арбениной

Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», запланированный на 10 апреля в Казани, отменен. Он должен был пройти в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Диана Арбенина

Диана Арбенина

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

Диана Арбенина

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

«Да, действительно, концерт отменили. Стоимость билетов можно вернуть там, где вы их приобретали. Отмена связана с техническими причинами»,— сообщили «Ъ-Казань» в театре.

10 апреля начинается тур «Ночных снайперов», который продлится до 8 июля. Помимо Казани за последние дни были отменены концерты группы в Тольятти, Чебоксарах, Ульяновске, Пятигорске. Диана Арбенина или представители группы ситуацию не комментировали.

Ранее сегодня, 6 апреля, в Федеральном проекте по безопасности и борьбе с коррупцией попросили Генпрокуратуру проверить лидера группы Диану Арбенину по административной статье о дискредитации российской армии. Обращение связано с ее критикой в отношении специальной военной операции на Украине.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...