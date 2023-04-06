Концерт Дианы Арбениной отменили в Казани

Концерт российской певицы Дианы Арбениной, который должен был пройти 10 апреля в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля, отменен. Об этом сообщили в учреждении.

«Да, действительно, концерт отменили. Стоимость билетов можно вернуть там, где вы их приобретали. Если онлайн, то значит через онлайн. Организаторы обещали рассылку сделать по этому поводу. Причина отмены концерта? Отмена связана с техническими причинами», — сказали «Ъ-Казань» в театре.

Ранее были отменены концерты Дианы Арбениной в Чебоксарах (14 апреля), в Улан-Удэ и Тольятти.

В апреле прошлого года Диана Арбенина на концерте в Челябинске исполнила песню «Не молчи» с критикой военных действий на Украине.

"Ъ-Казань"