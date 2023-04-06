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Коммерсантъ FM
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«Кибер Фронт Z» призвал признать террористами Илью Пономарева и «Национальную республиканскую армию»

«Кибер Фронт Z», движение сторонников военной операции на Украине и организатор лекции военкора Владлена Татарского в кафе в Санкт-Петербурге, где он погиб, обратился к главе МИД России Сергею Лаврову. Движение попросило господина Лаврова через Совет Безопасности ООН признать террористами экс-депутата Госдумы Илью Пономарева (признан иностранным агентом) и «Национальную республиканскую армию» (НРА), а также объявить их в международный розыск. Ранее НРА взяла на себя ответственность за организацию убийства господина Татарского.

«Члены НРА заявили, что организовали и осуществили террористическую акцию против группы российских активистов-патриотов и лично против военкора Владлена Татарского»,— сказано в заявлении в Telegram-канале «Кибер Фронт Z». НРА также брала на себя ответственность за организацию убийства Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, в августе 2022 года, отмечает движение.

Ранее СМИ сообщали, что экс-депутат Госдумы Илья Пономарев причастен к деятельности НРА. Он также говорил о своей связи с легионом «Свобода России» и «Русским добровольческим корпусом», который взял на себя ответственность за нападение на два села в Брянской области в марте.

«В связи с вышеизложенным движение "Кибер Фронт Z" призывает МИД РФ обратиться через российское представительство при Организации Объединенных Наций в Совбез ООН с целью признания Ильи Пономарева и организации "Национальная республиканская армия" террористами, а также объявления Пономарева и членов НРА в международной розыск для взятия их под стражу и последующего суда»,— сказано в сообщении «Кибер Фронт Z».

Взрыв в кафе Street Food Bar №1 в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. В это время там проходила лекция Владлена Татарского, организованная движением «Кибер Фронт Z». В результате господин Татарский погиб, еще около 40 человек получили ранения. Было заведено дело о теракте и незаконном ношении взрывчатых устройств организованной группой (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). 4 апреля Басманный суд Москвы арестовал обвиняемую по делу 26-летнюю Дарью Трепову. По версии следствия, она принесла с собой статуэтку со взрывным устройством и передала ее Владлену Татарскому. Ответственность за организацию взрыва взяла на себя НРА.

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