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Коммерсантъ FM
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Кисловодск обрастет скульптурами Чебурашки

Администрация Кисловодска решила установить в городе-курорте 12 скульптур Чебурашки. По условиям тендера, о котором сообщается на портале госзакупок, «скульптурные композиции» «для нужд города-курорта» должны быть размещены в местах съемок вышедшего в прокат в начале 2023 года фильма «Чебурашка». По замыслу мэрии скульптуры мультяшного персонажа размером от 60 см до 1,5 м будут размещены в местах съемок фильма и станут дополнительными объектами для привлечения туристов.

Начальная цена тендера — 6,1 млн руб., из которых на «малые скульптурные формы» Чебурашки должны потратить около 3 млн 328 тыс. руб. По данным кисловодской мэрии, средства на покупку и установку скульптур пойдут не из бюджета города, а из средств курортного сбора, который можно тратить только на благоустройство объектов туристической инфраструктуры.

Городские власти уже активно эксплуатируют тему мультяшного героя. Администрация объявила о бесплатных экскурсиях по местам съемок фильма, 1 апреля был проведен квест по поиску друзей Чебурашки с награждением победителей. Металлические фигуры планируется разместить в том числе для проведения квестов по городу.

О коммерческом успехе фильма о сказочном персонаже «Ъ» писал в материале «"Чебурашка" сделал кассу».

Александра Ларинцева, Пятигорск

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