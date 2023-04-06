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Коммерсантъ FM
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Путин: пресечь обстрелы Донбасса — задача всех наших военных

Президент России Владимир Путин заявил, что пресечение и предотвращение артиллерийских обстрелов Донбасса является задачей для всех российских военных формирований, которые задействованы в военной операции на Украине. По словам ВРИО главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, обстрелы территории региона сократились приблизительно в два раза.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Задача всех наших военных формирований — Минобороны, добровольцев, всех — сделать так, чтобы вообще не было обстрелов. Если (обстрелы.—."Ъ") сократились, уже к этому все идет»,— сказал президент РФ на встрече с господином Пушилиным.

По словам господина Пушилина, обстрелы — главный вопрос на повестке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Глава субъекта подчеркнул, что, обстрелы территории ДНР сократились после того, как он обратился к президенту по поводу работы ПВО и контрбатарейной борьбы (соответствующие меры были приняты).

На встрече господа Путин и Пушилин также затронули вопросы, связанные с инфраструктурой в ДНР. Так, глава региона сообщил, что резервный водовод, действующий на территории субъекта, практически «выпит», потому решение о строительстве водовода из Дона для республики — спасительное.

«Сейчас идет наполнение системы, идут пусконаладочные работы. Делается все в рекордные сроки. То, что в советское время затягивалось на годы, делается в считанные месяцы»,— подчеркнул глава ДНР.

Кроме того, господин Пушилин попросил президента РФ расширить до четырех полос дорогу на Успенку возле КПП с Ростовской областью, поскольку сейчас аварии и очереди на этом КПП влияют на жизнеобеспечение граждан республики и цены. Глава государства, в свою очередь, предложил проложить несколько новых соединений между существующими на территории новых регионов железнодорожными магистралями, чтобы поспособствовать росту грузоперевозок.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, — читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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