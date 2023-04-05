Марат Хуснуллин сообщил о готовности водовода из Дона в ДНР

Водовод из реки Дон в Донецкую народную республику полностью готов. Сейчас идут работы по его заполнению. В скором времени вода из него поступит потребителям в Донецке. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сегодня он уже полностью готов; в ближайшее время вода уже поступит в Донецкую агломерацию»,— сказал Марат Хуснуллин на заседании Совета безопасности России с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, водовод построили за пять месяцев, его протяженность составила 200 км.

В январе экс-премьер ДНР Виталий Хоценко сообщал, что мощность водовода состовит около 30 тыс. кубометров в сутки. Изначально власти обещали запустить водовод в тестовом режиме с 1 марта.

В августе власти ДНР заявили, что Верхнекальмиусская фильтровальная станция, которая обеспечивает водой Донецк, перестала работать из-за низкого уровня воды. Это произошло в результате военных действий. С того времени вода в Донецке подается раз в три дня.

Что происходит на 406-й день после ввода России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко