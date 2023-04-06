Экс-вице-губернатору Ленобласти предъявили новое обвинение в превышении должностных полномочий

Следственный комитет Ленинградской области предъявил обвинение бывшему вице-губернатору региона Михаилу Москвину в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Ранее его задержали по обвинению в получении взяток в бытность чиновником.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Установлено, что незаконная деятельность директора АНО "Дирекция", повлекшая хищение не менее 23,8 млн рублей, стала возможной в том числе в результате злоупотребления должностными полномочиями вице-губернатора Ленинградской области, который… злоупотребил полномочиями председателя… Наблюдательного совета АНО "Дирекция"»,— говорится в сообщении.

В одном из эпизодов Москвин, считает следствие, одобрил сделки по отчуждению 95% и 5 % долей в уставном капитале АНО в пользу коммерческих организаций, что и повлекло ущерб бюджету Дирекции. Кроме того, финансовый ущерб повлек за собой банкротство одной из «дочек» АНО.

Ранее в ходе следственных действий удалось установить, что Михаил Москвин в общей сложности получил взяток на сумму не менее 8,5 млн рублей за общее покровительство деятельности Дирекции.

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