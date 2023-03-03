Бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина задержали по получению взяток в особо крупном размере

В Ленинградской области задержали бывшего вице-губернатора по строительству Михаила Москвина. Его подозревают по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), сообщили вечером 3 марта в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

В ходе следственных действий удалось установить, что Михаил Москвин в общей сложности получил взяток на сумму не менее 8,5 млн рублей за общее покровительство деятельности АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области», а также дочерних и подрядных по отношению к ней организаций. Денежные средства он получал во время своей работы вице-губернатором.

В настоящее время Михаил Москвин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрашивается по обстоятельствам преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Утром «Ъ-СПб» рассказывал, что следком Ленобласти проводит обыски у бывшего вице-губернатора по строительству Михаила Москвина.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте