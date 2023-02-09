Валюта выводится криптово

Граждане стали чаще незаконно вывозить валюту из страны. Сейчас максимально разрешенная планка — $10 тыс. наличными. Эквивалент этой суммы в рублях нужно декларировать. Однако, судя по статистике Федеральной таможенной службы, в 2022 году жители страны нередко пытались этими правилами пренебрегать. Количество попыток незаконного перемещения денег через границу по сравнению с 2021-м увеличилось на четверть. На обход собственных рестрикций россиянами жалуются и зарубежные банки. Как избегают ограничения? И какие легальные способы вывести валюту за рубеж остаются? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В 2022 году простая трансакция за рубеж превратилась для россиян в испытание. Отключение банков от системы Swift, внутренние ограничения на вывод средств, вдобавок к ним внешние санкции — некоторые иностранные финкомпании перестали открывать гражданам России счета или установили лимиты на операции.

Но даже несмотря на это, у физлиц остается не меньше пяти способов вывести деньги за границу. Самый надежный вариант — перевод со счета российского банка в иностранный. Подойдут неподсанкционные организации, к примеру, Райффайзенбанк, Росбанк или Тинькофф-банк. Комиссии — от 2% до 4%. Месячный лимит — $1 млн. Откуда переводить, понятно, а вот куда “Ъ FM” рассказала финансовый консультант Наталья Смирнова:

«Можно отправить деньги на свой счет в Турцию, но с него нельзя будет ничего перевести, если нет ВНЖ, ПМЖ или гражданства в другой стране. Объединенные Арабские Эмираты, конечно, лучше. Их банки обычно работают с крупными суммами от $400-500 тыс. Однако самые простые варианты — Армения, Киргизия, Казахстан».

Впрочем, переводы в евро тщательно проверяют западные контрагенты, прочие трансакции могут в любой момент зависнуть из-за комплаенса организации-адресата. А в Грузии, например, список ограничений шире. Валютные счета россиянам открыть практически невозможно. Перевести из России больше $2 тыс. нельзя. Снять деньги получится только в лари. Но обходить препятствия релоцировавшиеся в страну научились, отмечает председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева:

«Россияне готовы выплачивать 2% или даже 10% от переводимых сумм грузинам, чтобы они их снимали со своих счетов. Допустим, я живу в Грузии, открыть тут счет не смогла. Что тогда делать? Придется просить, например, хозяина квартиры дать мне его реквизиты, чтобы он снимал деньги и приносил мне».

Грузинские банки подчеркивают, что такая практика незаконна и грозит привлечением к ответственности. Впрочем, у россиян остаются и менее затейливые схемы: в конце концов, можно воспользоваться системами денежных переводов. Клиенты «Золотой короны», к примеру, на проблемы не жалуются, лимит на месяц для них — 600 тыс. руб.

Тем, кто не желает сталкиваться с потолками вовсе, можно рассмотреть покупку и отправку криптовалюты. Однако этот вариант чреват столкновением с мошенниками, говорит независимый аналитик Виктор Першиков:

«Чаще всего люди пользуются peer-2-peer платежами, отправляют рубли на указанные реквизиты и получают криптовалюту на кошелек. Но с учетом санкций сейчас у россиян нет возможности отправить свои деньги на биржу, чтобы купить криптовалюту. Обратившись к тем или иным посредникам человек может столкнуться с мошенничеством, а в России нет законодательства, которое регулировало бы деятельность по торговле криптовалютами».

С помощью криптовалюты за границей можно купить даже недвижимость — это, кстати, еще один способ вывода средств, причем в больших объемах. Для тех, кто играет по крупному, существуют и серые схемы. За рубежом можно найти подставную компанию и заказать услугу. Юрлицо от выполнения обязательств откажется, а указанную в контракте сумму перечислит на заграничный счет заказчика. Риски при этом высоки, но совсем избежать их у россиян теперь уже при любом раскладе не получится.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".