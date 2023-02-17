Валюте просят добавить объема

Банки предложили разрешить ввозить из-за границы до $100 тыс. без декларации. Сейчас лимит — $10 тыс. на человека, эту планку установили задолго до введения западных санкций. Повысить ее предложила Ассоциация банков России. По словам вице-президента объединения Алексея Войлукова, внутри страны не так много свободной валюты, а она нужна кредитным организациям и бизнесу. По мнению собеседников “Ъ FM”, мера не сильно поможет крупным игрокам, хотя и серьезных рисков в ней тоже нет. Какие вопросы остаются к инициативе? Расскажет Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Если раньше челноки возили магнитофоны и джинсы, то теперь в их чемоданах может оказаться валюта. За либерализацию ввоза наличных еще осенью 2022 года выступал профильный комитет Госдумы и Минфин, признавая дефицит иностранных купюр.

Ощущает его и бизнес, ведь оплата «живыми» деньгами — один из способов обойти санкционные ограничения, отметила зампред правления Ланта-банка Ирина Рысь. По ее мнению, инициатива не только поможет игрокам рынка, но и сократит разницу между наличным и безналичным курсами: «У банков есть определенные пути пополнения запасов наличной валюты для дальнейшего оборота и торговли. Но эти источники ограничены по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Так что, если будет разрешен ввоз большего количества именно наличных денежных средств, то, безусловно, это позитивно скажется на рынке. Возможно, та разница, которая существует на текущий момент между курсом наличного и безналичного доллара и евро, будет уменьшена».

Какие могут быть риски? Негативных последствий для финансовой системы собеседники “Ъ FM” не увидели. А вот Росфинмониторингу и правоохранительным органам идея может не понравиться, так как это ослабит контроль за «серой» торговлей. Установить происхождение средств в данном случае будет невозможно. К тому же послаблением вряд ли смогут воспользоваться крупные игроки, пояснил партнер юридической фирмы FMG Group Михаил Фаткин:

«Скорее всего, этим будут заниматься физлица, которые параллельно ведут предпринимательскую деятельностью. Это упростит для них ведение и челночного бизнеса. Если банки не пропускают какие-то платежи, то им гораздо проще будет двигаться в таком формате — привезти в Россию деньги, а из России что-то увезти».

Еще один вопрос — какие страны позволят россиянам вывезти без декларации $100 тыс.? Чаще всего планка не превышает $10 тыс., и она действует в том числе на территории ЕАЭС. Ассоциация банков России готова добиваться смягчения правил и на этом уровне. Хотя взаимопонимания вряд ли удастся достигнуть быстро, отметил партнер юридической группы GRM Сергей Новиков:

«Увеличение лимита в одностороннем порядке будет полумерой. В подавляющем количестве стран ввоз сумм свыше $10 тыс. также декларируется. Безусловно, есть исключение в виде Объединенных Арабских Эмиратов, где без декларации можно ввезти около $27 тыс.

Без принятия соответствующих изменений в законодательствах ЕАЭС предложение ассоциации будет нежизнеспособным».

Дефицит валюты возник в том числе из-за решений США и Евросоюза, которые запретили поставки долларовых банкнот и наличных евро в Россию. Вероятно, это могут учитывать при ослаблении лимитов. Например, смягчить планку для валют дружественных стран, тех же юаней, пояснил аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский:

«Любая валюта, которая ввезена в страну, из нее должна быть вывезена, иначе получится, что мы продаем какие-то товары и услуги в обмен на резаную крашеную бумагу. Если здесь это количество денежной массы будет копиться, то просто купюры, например, будут изнашиваться и пропадать. Всегда нужна возможность вывезти валюту или сдать старые ветхие банкноты в место их происхождения. Сейчас мы не можем это сделать ни с долларами, ни с евро. А с юанем можем, поэтому большие объемы китайской валюты можно сюда ввозить и можно их отсюда вывозить».

Между тем системной либерализации валютных ограничений, по словам главы Центробанка, не предвидится. Регулятор сохранит ограничение на снятие наличных после 9 марта на уровне $10 тыс. Также пока сохраняется аналогичный лимит на вывоз валюты из России.

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Иван Корякин