В Новороссийске перенесли срок принятия нового генплана

В Новороссийске срок принятия нового генплана перенесли на четвертый квартал 2023 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Новороссийска Фото: мэрия Новороссийска

«Администрацией города совместно с отраслевыми департаментами краевой администрации проводятся работы по уточнению границ особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий и земель лесного фонда. В этой связи срок утверждения генплана откладывается»,— сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска.

К разработке нового генплана Новороссийска приступили в конце 2021 года. Второй этап его разработки завершили в мае 2022 года, третий этап планировали завершить осенью и принять его в конце февраля — начале марта 2023 года.

Год назад гордума Новороссийска ввела мораторий на строительство новых многоквартирных домов. С такой инициативой выступил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Татьяна Ручкина

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