Новый генплан Новороссийска примут к концу февраля 2023 года

Новый генплан Новороссийска примут в конце февраля — начале марта 2023 года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава города Андрей Кравченко.

«Уже были определены основные точки, на которых остановится развитие границ нашего города-героя, участки, которые попали в особо ценные сельхозугодия. Они такими и останутся. Основные приоритеты уже определены. Мы сейчас находимся на завершающей стадии»,— пояснил Андрей Кравченко.

Второй этап разработки генплана Новороссийска завершился в мае текущего года. Третий этап планировали завершить осенью 2022 года. Он затронул принципы формирования комплексного развития территории и функционального зонирования.

В ноябре 2021 года власти города сообщили, что документ примут до конца 2022 года. В настоящее время в Новороссийске действует мораторий на многоэтажное строительство.

Анастасия Донскова

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