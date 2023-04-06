Входящая в X5 Retail Group торговая сеть «Карусель» закрылась после 19 лет работы

Компания X5 Retail Group сообщила о закрытии всех магазинов торговой сети «Карусель», работавшей на протяжении 19 лет. По данным ритейлера, последняя торговая точка под брендом «Карусель» была закрыта в феврале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Процесс закрытия сети удалось выстроить эффективно, на заключительном этапе закрывавшиеся точки показывали положительные финансовые результаты, а у последнего магазина в Белгороде даже была положительная EBITDA»,— сообщила РБК президент X5 Retail Group Екатерина Лобачева.

По ее словам, решение о закрытии магазинов торговой сети «Карусель», работавшей в России с 2004 года, было принято исходя из «значительного изменения потребительского поведения и мирового опыта в ритейле».

В июне 2022 года X5 Retail Group впервые публично подтвердила возможность закрытия всех магазинов «Карусель» или изменения их позиционирования. Начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами X5 Retail Group Андрей Васин сообщил о запуске процесса трансформации сети, которую предполагалось ликвидировать в течение нескольких кварталов.

Подробнее о ситуации на рынке читайте в материале «Ъ» «Торговля перебирается поближе к дому».

Александр Кислов