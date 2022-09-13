Торговля перебирается поближе к дому

На фоне кризиса крупнейшие продавцы продуктов питания и товаров повседневного спроса (FCMG) сократили темпы расширения торговых площадей. За первое полугодие их активы выросли более чем на 1 млн кв. м, что на 13,5% меньше, чем годом ранее. Во втором полугодии эксперты ждут восстановления темпов открытий в первую очередь за счет дискаунтеров и магазинов «у дома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам января-июня торговая площадь 200 крупнейших сетей продуктов питания и товаров повседневного спроса (FCMG) выросла на более чем 1 млн кв. м, подсчитали в Infoline. Год к году темпы прироста новых площадей сократились на 13,5%. Также снизился вклад в открытие магазинов десяти крупнейших игроков. На них пришлось 69,5% прироста против 72,3% годом ранее. По подсчетам Infoline, доля дискаунтеров в структуре новых открытий за год выросла с 60,1% до 60,9%, магазинов «у дома» — с 11,5% до 11,8%. Доля супермаркетов сократилась с 10,5% до 10,1%, гипермаркетов — 17,9% до 17,1%.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что после начала военных действий на Украине и волны санкций все крупнейшие торговые сети приняли решение сократить инвестиции в новые открытия и обновления магазинов в условиях неопределенности и резкого повышения стоимости торгового оборудования. По его словам, сейчас рынок ритейла вновь переходит к фазе роста, и во втором полугодии можно ожидать более благоприятной ситуации с открытием новых точек.

Лидером по темпам прироста торговых площадей в первой половине года стал «Магнит», расширив портфель активов на 271,3 тыс. кв. м. Занимавшая годом ранее первое место по динамике ГК «Торгсервис» (сети «Светофор» и «Маяк») почти в три раза сократила прирост торговых площадей, до 164 тыс. кв. м, опустившись на третье место. Площадь магазинов X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик») выросла на 229,7 тыс. кв. м. Портфель Mercury Retail Group («Красное & белое», «Бристоль») расширился на 143 тыс. кв. м, а сети «Доброцен» — на 128 тыс. кв. м.

Крупнейшие FMCG-сети по приросту торговых площадей в первой половине 2022 года Выйти из полноэкранного режима Место Компания Прирост площадей (тыс. кв. м) Торговая площадь на конец периода (тыс. кв. м) 1 «Магнит» 271,3 9240,3 2 X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») 229,7 8525,5 3 ГК «Торгсервис» («Светофор», «Маяк») 164 2213,4 4 Mercury Retail Group («Красное & белое», «Бристоль») 143 1370 5 «Правильный выбор» («Доброцен») 128 553,2 6 «Бэст Прайс» (Fix Price) 69,9 1021 7 ГК «Гулливер» 41,5 310,5 8 «Элемент-Трейд» («Монетка») 24,9 550,7 9 «Лента» 23,7 1778,7 10 «Винлаб» 20,9 110,9 Открыть в новом окне Источник: Infoline.

По словам Михаила Бурмистрова, динамика «Магнита» в том числе связана с эффектом от локальных сделок M&A, реализованных в конце 2021 года. Так, «Магнит» договорился о долгосрочной аренде 56 магазинов под брендом «Эдельвейс» в Казани, а также 58 точек «Радеж» в Волгоградской и Ростовской областях. В то же время, отмечает господин Бурмистров, у ГК «Торгсервис» возникли проблемы с поставками, что привело к дефициту по некоторым позициям, снижению доли продаж по промо, а в результате — к закрытию более 100 объектов в рамках оптимизации. Но, добавляет эксперт, сегодня можно говорить о восстановлении активности сетей «Светофор» и «Маяк». В «Торгсервисе» “Ъ” не ответили.

В «Магните» говорят, что фокусируются на развитии в первую очередь своего основного формата — магазинов «у дома». В первом полугодии компания открыла около 560 таких объектов и запустит еще несколько сотен до конца года. Кроме того, добавил представитель компании, сеть активно инвестирует в развитие дискаунтеров «Моя цена», которых уже насчитывается около 400 точек, а до конца года число может увеличиться до 500–600 объектов по всей России.

В X5 Group обещают продолжить открывать магазины «у дома» «Пятерочка» и жесткие дискаунтеры «Чижик», развитие которых решено было ускорить. В этом году компания намерена открыть более 400 магазинов «Чижик» по сравнению с ранее планировавшимися 300 точками, что позволит расширить эту сеть до 500 объектов в 11 регионах, сообщил представитель X5 Group. В «Ленте» говорят, что продолжат открытие магазинов «у дома», а также намерены совершенствовать операционную модель гипермаркетов и супермаркетов. В ГК «О`Кей» также наращивают активность по открытию дискаунтеров «Да!».

Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова говорит, что магазины формата «у дома» и дискаунтеры лучше отвечают растущим запросам потребителей на экономию денег и времени при покупке товаров первой необходимости. По ее мнению, в ближайшей перспективе крупные сети будут фокусироваться на обновлении устаревших, но генерирующих трафик точек. А региональные операторы дискаунтеров могут искать возможности для открытий в отдаленных городах с низким уровнем конкуренции, добавляет эксперт. Партнер One Story Ольга Сумишевская добавляет, что акцент крупнейших игроков на активном развитии магазинов дешевых товаров может частично привести к перераспределению трафика от их собственных точек формата «у дома» в пользу их дискаунтеров.

Михаил Бурмистров добавляет, что новых открытий гипермаркетов уже почти нет и можно говорить о трансформации формата с оптимизацией площадей. По его словам, некоторые операторы сейчас трансформируют часть площадей в своих гипермаркетах под dark store. Сети супермаркетов в условиях снижения доходов населения также в основном придерживаются консервативных планов развития, уточняет эксперт, и, скорее, речь идет о ротации внутри формата — открытии магазинов одной сети на месте точек конкурентов.

Алина Савицкая, Анатолий Костырев