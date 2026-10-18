СКР возбудил дело о теракте после ударов ВСУ по Ленинградской области
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте после ударов беспилотников ВСУ по объектам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
СКР подтверждает, что после атаки начались возгорания в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах Санкт-Петербурга, а также на территории нефтяного терминала. Ведомство указывает и на повреждения частных домов в Кировском районе, а также многоквартирных во Всеволожске и Гатчине. Число пострадавших уточняется.
Как сообщал губернатор Александр Дрозденко, пострадали четыре человека при падении обломков БПЛА на жилой дом во Всеволожске. Там начался пожар, из-за которого женщина и трое детей отравились угарным газом. Их госпитализировали.