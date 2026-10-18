СКР возбудил дело о теракте после ударов ВСУ по Ленинградской области

СКР подтверждает, что после атаки начались возгорания в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах Санкт-Петербурга, а также на территории нефтяного терминала. Ведомство указывает и на повреждения частных домов в Кировском районе, а также многоквартирных во Всеволожске и Гатчине. Число пострадавших уточняется.