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Выпуск газеты №193/П

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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
ПроисшествияТеракты

СКР возбудил дело о теракте после ударов ВСУ по Ленинградской области

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте после ударов беспилотников ВСУ по объектам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
СКР подтверждает, что после атаки начались возгорания в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах Санкт-Петербурга, а также на территории нефтяного терминала. Ведомство указывает и на повреждения частных домов в Кировском районе, а также многоквартирных во Всеволожске и Гатчине. Число пострадавших уточняется.
Как сообщал губернатор Александр Дрозденко, пострадали четыре человека при падении обломков БПЛА на жилой дом во Всеволожске. Там начался пожар, из-за которого женщина и трое детей отравились угарным газом. Их госпитализировали.
Всего прошедшей ночью силы ПВО сбили 135 беспилотников в небе над регионом. Помимо указанных в пресс-релизе СКР объектов был атакован логистический центр Ozon. Там, согласно сообщению компании, никто не пострадал. Кроме того, под удар попал центр обработки данных компании VK.