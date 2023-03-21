The Economist: Starlink блокирует используемые Украиной терминалы над новыми регионами России

Starlink начала блокировать действие используемых Украиной терминалов над присоединенными к России территориями. Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на источник в украинской военной разведке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters

«Starlink теперь использует геозонирование, чтобы заблокировать использование терминалов не только над оккупированными Россией территориями на Украине, а также над водой и когда приемное устройство движется со скоростью больше 100 км в час»,— говорится в материале издания.

По данным The Economist, в настоящее время украинские разработчики беспилотников используют ряд других, более дорогих систем связи, некоторые из которых устанавливаются на одном аппарате.

Собеседник издания сообщил, что в ближайшее время украинская армия должна получить «значительные и высокотехнологичные мощности». Тем не менее, по его словам, это не окажет значительного влияния в борьбе с технологиями, которые применяют вооруженные силы России. Источник в оборонной промышленности Украины назвал «черной магией» то, как ВС РФ удается сбивать беспилотники.

SpaceX предоставила Украине около 24 тыс. станций Starlink после ввода войск России на Украину. В феврале американская компания ограничила украинским военнослужащим доступ к спутниковой связи для управления беспилотниками. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл объяснила это тем, что компания не хочет, чтобы ее технологии использовались для наступательных целей. Основатель SpaceX Илон Маск говорил, что ограничение необходимо, чтобы не допустить эскалации конфликта в третью мировую войну.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева