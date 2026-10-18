Один человек погиб при ударе БПЛА по Санкт-Петербургу
Один человек погиб и пятеро пострадали при ночном ударе украинских БПЛА по Санкт-Петербургу. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
Господин Беглов заверил, что воздушная опасность уже ликвидирована. «Город восстанавливает пострадавшие объекты гражданской инфраструктуры»,— написал он в Telegram-канале.
Всего за ночь в городе повреждения получили 12 многоквартирных жилых домов и два частных. Жители, которых ночью эвакуировали, возвращаются обратно. Силы МЧС продолжают тушить возгорания на территории «Петербургского нефтяного терминала», нефтебазе «Ручьи» и промышленных складах в Колпинском районе.
За прошедшую ночь силы ПВО в Ленинградской области сбили 135 беспилотников. Во Всеволожске под Петербургом пострадали женщина и трое детей — они отравились угарным газом при пожаре, который начался из-за падения обломков БПЛА на дом. СКР возбудил уголовное дело по статье о теракте.