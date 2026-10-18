Один человек погиб при ударе БПЛА по Санкт-Петербургу

Всего за ночь в городе повреждения получили 12 многоквартирных жилых домов и два частных. Жители, которых ночью эвакуировали, возвращаются обратно. Силы МЧС продолжают тушить возгорания на территории «Петербургского нефтяного терминала», нефтебазе «Ручьи» и промышленных складах в Колпинском районе.