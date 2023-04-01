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Коммерсантъ FM
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Российской цивилизации ищут подходящее наполнение

Дискуссии вокруг нового исторического курса пока не завершены

Курс «Основы российской государственности», который Владимир Путин поручил подготовить для преподавания в российских вузах к 1 сентября 2023 года, не только скорректирует блок гуманитарных дисциплин в университетах, но и внесет изменения в школьные программы. Об этом сообщили разработчики курса в рамках обсуждения проекта на площадке Общественной палаты РФ. Студентам всех специальностей, заверяют они, программа расскажет об «исторических, географических, институциональных основаниях формирования российской цивилизации» и поможет в «расставлении мировоззренческих акцентов». Впрочем, содержание самого курса, который должен реформировать гуманитарное образование, до сих пор обсуждается.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Участники проекта «ДНК России» и специалисты, разрабатывающие курс «Основы российской государственности», обсудили с экспертами его содержание на площадке Общественной палаты РФ. Администрация президента РФ, как ранее рассказывал “Ъ”, с лета прошлого года обсуждает с Минобрнауки и профильными экспертами проект пересмотра гуманитарного блока вузовских дисциплин. Содержание планируется усилить правильными, как говорят инициаторы, ценностями. Проект получил название «ДНК России». По планам чиновников, в рамках реформы уже с сентября 2023 года студентам всех специальностей начнут преподавать курс «Основы российской государственности» для «расставления мировоззренческих акцентов» (см. “Ъ” от 8 ноября 2022 года). Предполагается, что на освоение материала будет выделено 72 академических часа, из которых 52 — аудиторная нагрузка. Преподавателям предстоит пройти повышение квалификации на базе сети «опорных вузов», центральным из них станет РАНХиГС. Модуль «Основ» президент РФ поручил Минобрнауки разработать к 1 сентября.

«Мы очень многих студентов теряем на уровне вуза»,— посетовал гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак (входит в рабочую группу проекта). В качестве примера он привел факультет журналистики МГУ, выпускником которого сам является. По его мнению, на первом-втором курсе большинство студентов были «потеряны для государства», когда проходили практику:

«Поскольку идеологии не было, она подменялась новостной повесткой. Новостная повестка работала за счет источников, которые являлись явно не прогосударственными».

Поэтому, сделал вывод выступающий, «с идеологией нужно начинать в вузе».

Директор Института политики, права и социального развития МГГУ имени Шолохова Владимир Шаповалов рассказал, что «приходится перерабатывать» всю систему общественно-гуманитарного школьного образования. «Надо выстроить интегративную систему, при которой вчерашний школьник, получив знания по обществознанию, истории, географии и каким-то другим дисциплинам, вдруг не узнает, что эти знания не состыкуются с основами российской государственности,— пояснил он.— Поэтому и обществознание, и школьный курс истории естественным образом взаимосвязаны с курсом "Основ". Перед нами комплекс, в котором "Основы" занимают ключевую позицию в формировании общероссийской идентичности, гражданственности, патриотизма». А такие предметы, как политология, социология, философия, культурология, экономика и юриспруденция, в вузах должны соотноситься с ним. «Иными словами, не может быть ситуации, в которой преподаватель сегодня читает "Основы", а завтра идет читать политологию и там рассказывает совершенно другие теории»,— подытожил господин Шаповалов.

Научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин презентовал пять разделов будущего предмета.

Так, в рамках раздела «Что такое Россия» студентам планируют рассказать о «стране в ее пространственном, человеческом, ресурсном, идейно-символическом и нормативно-политическом измерении». В разделе «Российское государство-цивилизация» речь пойдет об «исторических, географических, институциональных основаниях формирования российской цивилизации». Слушатели также познакомятся с «мировоззрением и ценностями российской цивилизации», политическим устройством страны и «вызовами будущего».

Как студентам привьют «ДНК России»

Конкретное содержание каждого блока господин Полосин не представил, однако рассказал о проблемах общественных наук, которые выявили за это время разработчики нового курса. Так, «категориальный аппарат» гуманитарных наук содержит искажения, размытость и полярность трактовок исторического процесса, а также «проблемные интерпретации ценностных и мировоззренческих концептов». Примеров, впрочем, также не было приведено.

Член межведомственной рабочей группы по разработке учебно-методического комплекса (УМК) для «Основ» при Минобрнауки Александр Русаков рассказал “Ъ”, что для курса уже издан учебник. Однако материал, который будет преподаваться студентам, еще находится в стадии обсуждений и доработки: «УМК подразумевает большой список того, что надо. Список будет закончен, как подойдут сроки. Мы по-прежнему обсуждаем, что надо добавить. Есть большие блоки, которые уже согласованы, но надо достигнуть согласия и в профессорско-преподавательской среде. Дискуссии продолжаются».

Анна Васильева

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