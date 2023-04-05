Заводам попросили протекцию

Президиум Госсовета по промышленности обсудил протекционистские меры для снижения рисков бизнеса и наращивания производства. Губернатор Глеб Никитин донес все пожелания нижегородских промышленников. Кроме поддержки НИОКР и снижения налогового бремени глава региона предложил повысить утильсбор, расширить полномочия региональных фондов развития промышленности и изменить порядок предоставления единой субсидии на поддержку производств. Ее предполагается дифференцировать по эффективности будущих проектов для экономики и объему регионального софинансирования. Промышленники одной из главных проблем называют дефицит кадров и просят помочь с госзаказом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородские промышленники надеются на увеличение госзаказа

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородские промышленники надеются на увеличение госзаказа

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Президиум Госсовета под председательством президента Владимира Путина обсудил поддержку производств и возможные протекционистские меры, призванные увеличить выпуск отечественной продукции. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил нарастить финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и докапитализировать Фонд развития промышленности (ФРП). Также глава региона считает необходимым увеличить единую региональную субсидию на поддержку предприятий и изменить порядок ее предоставления субъектам РФ. Субсидии Минпромторга РФ объемом 3 млрд руб. недостаточно на все регионы, которые в среднем получают 50 млн руб. Сейчас ее распределение больше привязано к бюджетной обеспеченности региона, нежели к наличию конкретных промышленных проектов и их развитию.

Поэтому подход необходимо дифференцировать, учитывая областное софинансирование федеральной субсидии и прогнозируемые эффекты от мер поддержки, полагает нижегородский губернатор. Источником дополнительных расходов на господдержку он предложил доходы от взносов при продаже активов или повышение утилизационного сбора.

Эту идею поддержал и министр финансов РФ Антон Силуанов.

Наиболее востребованы в промышленности сегодня льготные займы ФРП, финансирование НИОКРов и меры сохранения спроса, которые позволили увеличить темпы развития ряда отраслей. Во многом благодаря этим мерам индекс промпроизводства нижегородских предприятий в январе — феврале составил 101,6%.

Однако промышленники и органы власти считают необходимым развивать действующие меры поддержки, в том числе инструменты обеспечения выдачи гарантий банкам для проектов развития предприятий. Одним из вариантов решения этой задачи могло бы стать расширение полномочий региональных ФРП, которым необходимо право выдачи гарантий для банков, кредитующих заводы, с включением поручительств в первую и вторую категории обеспечения ссуд. Возможности выдачи гарантий для промышленных проектов также необходимо предоставить «ВЭБ.РФ», считает Глеб Никитин.

Кроме того, по мнению членов Госсовета, нужно ограничить доступ импортной продукции и снизить налоговые и таможенные платежи для отечественных предприятий, обеспечив их долгосрочными госзаказами, с активным применением офсетных контрактов. Президенту Владимиру Путину и правительству РФ также было предложено расширить национальный режим закупок и усилить ответственность за несоблюдение квот для российской продукции вплоть до перевода на процедуру по ФЗ-44.

Среди прочего губернатор назвал инициативу поддержки малого и среднего бизнеса по программе стимулирования кредитования, которая применялась в период пандемии COVID-19. Однако глава Центробанка Эльвира Набиуллина напомнила, что механизм рефинансирования кредитов МСП применялся как временный, чтобы не остановилось кредитование малого и среднего бизнеса. Это приводит к тому, что для остальных предприятий приходится держать более высокую ставку, отметила она.

Ряд инициатив, о которых губернатор говорил на Госсовете, ранее сформировали представители нижегородских предприятий. Прежде они уже просили от государства гарантированной загрузки заводов долгосрочными госзаказами, снижения налогового бремени и доступности заемных средств.

Впрочем, на заседаниях Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей уже отмечалось, что региональная промышленность достаточно диверсифицирована и пережила не первый кризис. По итогам 2022 года индекс производства остался на уровне 2021 года вопреки прогнозам его падения на 3–5%, а стабильность обеспечили и возросшие объемы гособоронзаказа.

Меры господдержки на предприятиях считают действенными. «По большому счету все сейчас нормально, часть предложенных мер уже работает в регионе. Единственной проблемой остается дефицит кадров, на который федеральные власти не могут повлиять в регионах. Для ее решения, в частности, мы ведем переговоры с банками по строительству льготного арендного жилья для сотрудников с дальнейшим правом выкупа квартир», — отметили на Арзамасском приборостроительном заводе им. П. И. Пландина.

В НАПП считают преждевременным обсуждать ряд мер, которые пока не приняты законодательно.

Владимир Зубарев