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Коммерсантъ FM
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На рынок пришли дивиденды

Индекс MOEX вырос на корпоративных новостях

Индекс Московской биржи достиг максимума с середины сентября, составив 2431,2 пункта. Несмотря на то что по итогам торгов задержаться выше уровня 2400 пунктов индексу не удалось, трехдневное ралли на российском рынке добавило ему более 6%. Оптимизм частных инвесторов поддерживался объявлением масштабных дивидендов крупных эмитентов, прежде всего Сбербанка. Позитива добавляет и улучшение ожиданий в экономике. Однако внешнеполитическая повестка остается доминирующей, что пока сдерживает восстановление рынка.

Индекс Московской биржи (MOEX) 21 марта в ходе основной сессии обновил максимум с 20 сентября 2022 года, достигнув отметки 2431,2 пункта, на 1,4% выше значения закрытия понедельника. Несмотря на то что сохранить достижение не удалось и индекс откатился ниже 2400 пунктов, на закрытии основной сессии он все-таки превысил закрытие предыдущего дня на 0,04%.

Даже с учетом коррекции MOEX за три дня вырос более чем на 6%. При этом активность инвесторов третий торговый день подряд сохранялась на повышенном уровне. Объем торгов акциями из MOEX достиг 75 млрд руб. (против 84 млрд руб. в понедельник и 108 млрд руб. в пятницу, см. “Ъ” от 17 марта). Эти показатели в два-три раза выше, чем в предыдущие дни марта.

Ралли на российском фондовом рынке связано в основном с хорошими отчетами по прибыли и покупками акций «под дивиденды», в первую очередь ценных бумаг Сбербанка.

В минувшую пятницу наблюдательный совет банка принял решение выплатить рекордные дивиденды в размере 25 руб. как на обыкновенную, так и привилегированную акцию. На тот момент это давало более 13% дивидендной доходности, за три дня акции крупнейшего банка подорожали на 16–17% и превысили 204 руб. Бумаги Сбербанка суммарно формируют около 16% индекса.

Впрочем, в лидерах роста последних дней были и бумаги НОВАТЭКа, «Фосагро», «ИнтерРАО», также объявивших о дивидендах по итогам 2022 года с доходностью 6–8%. Даже бумаги ВТБ показали накануне впечатляющий рост котировок на заявлениях руководства банка о рекордной квартальной прибыли.

Позитивная динамика рынка связана и с улучшением ожиданий по экономике, в том числе на фоне визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву.

Поддержка должна прийти от перехода к развитию экономики по новой модели, снижения инфляции, а также индексации выплат бюджетникам, за счет чего «домашние» отрасли, такие как продовольственный ритейл, тоже должны чувствовать себя хорошо, считает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

Способствуют оптимизму и ожидания объявления ключевых решений в контексте расширения сотрудничества России и Китая. В частности, было рассмотрено взаимодействие между странами по освоению потенциала Северморпути, по которому в 2022 году объем перевозки грузов составил около 34 млн тонн, отметил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Высокая ликвидность поможет вернуть рынок к уровню 2500 пунктов, считает руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин. Рост акций может продолжиться по инерции на фоне выхода годовых отчетностей и решений совета директоров по дивидендам и достичь 2600–2700 пунктов до лета, считает госпожа Малых.

Но аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских пока не видит явных драйверов для продолжения роста. В ближайшее время он ожидает консолидации около уровня 2400 пунктов. Господин Шульгин прогнозирует коррекцию до 2310 пунктов.

Отчасти это может быть связано с большой долей инвесторов—физических лиц, которым более свойственны спекулятивные настроения (см. “Ъ” 17 февраля). В частности, Московская биржа сообщила, что в торгах в понедельник приняли участие 1,1 млн частных инвесторов, почти в два раза выше их среднедневного числа в прошлом году. При этом доля в объеме торгов составила 81%.

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Кроме того, не все эмитенты, даже получив прибыль по итогам прошлого года, собираются делиться ею с акционерами. В частности, советы директоров «Распадской», Polymetal, TCS Group, Ros Agro решили не выплачивать дивиденды. Давление на российский рынок оказывает и внешнеполитический фон. Причем, по мнению Натальи Малых, «внешняя повестка остается доминирующей».

Ксения Куликова

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