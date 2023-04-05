Пожар в здании Минобороны в Москве произошел из-за аварийного режима электросети

Причиной пожара в одном из зданий Минобороны в Москве считается аварийный режим электросети, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Открытое горение было ликвидировано к 20:30 мск.

«По предварительным данным, к пожару в здании Минобороны привел аварийный режим работы электросети»,— сказал источник ТАСС.

Сегодня вечером, 5 апреля, ТАСС сообщил о пожаре в здании Минобороны на улице Знаменка. Возгорание началось на третьем этаже, из здания эвакуировали сотрудников. Позже в Минобороны подтвердили информацию о возгорании. Как следует из информации на сайте ведомства, по адресу, о котором писал ТАСС, находится департамент военного имущества.

Олеся Павленко