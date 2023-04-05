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Коммерсантъ FM
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обновлено 20:08

В здании Минобороны в центре Москвы произошел пожар

На улице Знаменка в Москве произошел пожар в здании департамента военного имущества Минобороны РФ. В Telegram-каналах опубликованы кадры инцидента: от крыши поднимается небольшой столб черного дыма. Проводится эвакуация из здания.

О пожаре в здании Минобороны сообщил ТАСС. «По улице Знаменка, 19 в одном из зданий на территории Минобороны начался пожар. Интенсивное горение наблюдается из окна на третьем этаже»,— сказал собеседник агентства в экстренных службах. Пожару присвоили второй из пяти уровень сложности.

Позже в пресс-службе Минобороны сообщили, что очаг возгорания локализован. В результате инцидента никто не пострадал.

Как следует из информации на сайте Минобороны, по этому адресу находится департамент военного имущества.

В 2016 году в этом здании также произошел пожар. Ему присвоили пятый, последний уровень. Огонь с третьего этажа перешел на перекрытия на четвертом и пятом этажах, после чего перекинулся на крышу.

Олеся Павленко

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