Комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян спародировали сцену вручения бюста военкору Татарскому

Комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян на одном из своих последних концертов разыграли сцену вручения статуэтки со взрывчаткой военкору Максиму Фомину (Владлену Татарскому). Видеозапись с выступления появилась в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) у второго стендапера.

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Яна Лантратова обратилась к СКР с просьбой проверить выступление комиков. «Юмор на человеческой трагедии — преступление. Люди хотят дешевой славы на крови. Общество должно реагировать. Это в наших силах дать им понять, что кощунственный юмор нам не нужен»,— отметила она. Госпожа Лантратова попросила главу СК Александра Бастрыкина «организовать проверку указанных фактов, дать правовую оценку действиям стендап-комиков и принять соответствующие меры реагирования».

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Басманный районный суд отправил на два месяца в СИЗО Дарью Трепову, обвиняемую по делу о теракте в Петербурге. Ей предъявили обвинение по ч. 3 ст. 205 УК РФ и ч. 4 222.1 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой и повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой). В настоящий момент число пострадавших выросло до 40 человек.

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