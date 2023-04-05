Мэр Алапаевска Сайгид Билалов подал заявление об отставке

Глава Алапаевска Сайгид Билалов написал заявление об отставке, рассказал «Ъ-Урал» сам господин Билалов. «Это и семейные обстоятельства, и сложная работа на протяжении уже стольких лет. Посчитал, что надо немножко отдохнуть»,— сказал он. По его словам, решение уже согласовано с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, далее этот вопрос рассмотрят депутаты Алапаевской гордумы на очередном заседании 27 апреля.

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«В основном я рад, но, с другой стороны, мне жалко оставлять столько начатых проектов. Есть беспокойство, будет ли это реализовано. У нас ведь строится большой завод «Нейвасталь», где будет работать 1,2 тыс. человек. Но там, слава богу, все идет хорошо. Много других проектов по благоустройству. Все равно, столько труда вложено»,— поделился господин Билалов.

Должность мэра города он занимает с декабря 2018 года. Напомним, в конце декабря 2022 года решение досрочно отправить главу города Сайгида Билалова в отставку приняли депутаты гордумы Алапаевска. Депутаты объясняли это тем, что Сайгид Билалов не выполнял обязанности по решению вопросов местного значения.

Однако Городской суд признал решение депутатов незаконным и отменил его. По мнению господина Билалова, у представительного органа не было законных оснований для удаления его с должности. Сегодня в разговоре с «Ъ-Урал» он уточнил, непонимание в думе также стало причиной принятия им решения об отставке.

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Катерина Якушева, Диана Сунагатуллина