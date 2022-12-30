Суд Алапаевска отменил решение гордумы об отставке мэра Сайгида Билалова

Городской суд Алапаевска признал незаконным и отменил решение гордумы о досрочной отставке мэра Сайгида Билалова, сообщил он «Ъ-Урал». По его мнению, депутаты не будут обжаловать решение суда.

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Господин Билалов уточнил, что у представительного органа не было законных оснований для удаления его с должности. «Свое решение гордума объяснила тем, что я не работал на протяжении трех и более месяцев. Но ведь это ненормально. Как можно главе города не работать столько времени? К тому же, не было мнения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, без него нельзя рассматривать такие вопросы»,— пояснил «Ъ-Урал» господин Билалов.

Решение о прекращении полномочий Сайгида Билалова гордума Алапаевска приняла 22 декабря. Депатуты объяснили это тем, что Сайгид Билалов не выполнял обязанности по решению вопросов местного значения. В частности, не исполнил решения суда по водоснабжению поселка Нейво-Шайтанский и строительству очистных сооружений в поселке Асбестовский, не смог решить вопрос по своевременному содержанию автомобильных дорог и вывозе снега в зимний период 2021-2022 годов и сорвал сроки строительства дома для переселенцев из ветхого жилья.

Впрочем, источники «Ъ-Урал» заявляют, что это может быть только формальная причина, поскольку конфликт между депутатами и мэром существует уже давно, и в новом созыве у главы мало союзников.

Подробнее об отставке мэра Алапаевска — в материале «Ъ-Урал» «Депутаты велели отставиться».

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Катерина Якушева