В Алапаевске построят крупнейший в России завод по производству стальных шаров

Крупнейший в России завод по производству мелющих стальных шаров «Нейвасталь» планируют построить в Алапаевске, сообщил департамент информационной политики Свердловской области. Соглашение о намерениях реализации проекта подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и директор компании «Формат-ЕК» Алексей Фомин. Объем инвестиций в проект на первом этапе оценивают в 20 млрд руб. Строительство нового завода в Алапаевске планируется начать в 2023 году.

«Стальные шары — востребованная продукция, которая используются в горнорудной, угольной и других отраслях промышленности для измельчения материалов в механических мельницах барабанного типа. Проектная мощность предприятия будет достигать 290 тыс. тонн мелющих стальных шаров в год и 520 тыс. тонн круглой стальной заготовки»,— рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Предприятие будет построено на предполагаемой к созданию в Алапаевске территории особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. На будущем производстве будет создано порядка 1,2 тыс. рабочих мест. Потребуются сталевары, вальцовщики, механики, электрики, энергетики, программисты, машинисты кранов, контролеры, лаборанты, водители.

Напомним, ранее в Алапаевске работал металлургический завод АМЗ, который был признан банкротом в сентябре 2018 года. Задолженность составляла около 1,1 млрд руб. Имущественный комплекс предприятия (объекты недвижимости и коммуникации, которые находились в аварийном, разрушенном на 30–99% состоянии) несколько раз выставляли на торги.

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Диана Сунагатуллина