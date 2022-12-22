Депутаты велели отставиться

Глава Алапаевска Сайгид Билалов с 22 декабря досрочно отправлен в отставку. Такое решение было принято большинством голосов депутатов гордумы, избранных в сентябре этого года. Главной причиной народные избранники назвали неисполнение обязанностей по решению вопросов местного значения, однако источники «Ъ-Урал» заявляют, что конфликт между депутатами и мэром существует уже давно, и в новом созыве у главы мало союзников. Сайгид Билалов намерен обжаловать решение думы в суде. По мнению экспертов, в случае проигрыша по региону может пройти волна подобных отставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава города намерен оспаривать в суде решение депутатов

Фото: Страница Сайгида Билалова в соцсети ВКонтакте Глава города намерен оспаривать в суде решение депутатов

Фото: Страница Сайгида Билалова в соцсети ВКонтакте

Депутаты городской думы Алапаевска (Свердловская область) на заседании 22 декабря большинством голосов приняли решение досрочно отправить главу города Сайгида Билалова в отставку. Народные избранники объяснили это тем, что Сайгид Билалов в течение трех и более месяцев не выполнял обязанности по решению вопросов местного значения — не исполнил решения суда по водоснабжению поселка Нейво-Шайтанский, строительству очистных сооружений в поселке Асбестовский и строительству тротуара в деревне Алапаиха. Кроме того, он не смог решить вопрос по своевременному содержанию автомобильных дорог и вывозке снега в зимний период 2021–2022 годов, а также сорвал сроки строительства дома для переселенцев из ветхого жилья, хотя на выкуп квартир было выделено 120 млн руб. из бюджета Свердловской области.

По мнению экспертов, неисполнение обязанностей может быть формальной причиной.

«Внутри Алапаевска идет довольно длительный и глубокий конфликт между мэром и депутатами. Качество их отношений не улучшалось, и одна сторона решила свести счеты с другой, прибегнув к отставке»,— рассказал «Ъ-Урал» политолог Александр Белоусов.

Напомним, в мае группа депутатов гордумы Алапаевска потребовала у Сайгида Билалова сложить полномочия градоначальника, но он ответил, что эти требования «не отражают мнения думы в целом и не основаны на законе». «Собственного желания для ухода в отставку не имею. Планирую и в дальнейшем продолжать свою благотворную деятельность в качестве главы муниципального образования город Алапаевск»,— заявил ранее Сайгид Билалов.

Выборы нового созыва гордумы Алапаевска прошли 11 сентября этого года. Тогда совмещающему пост главы города с должностью секретаря местного отделения «Единой России» Сайгиду Билалову не удалось получить в думе «единороссовского» большинства — партия взяла только восемь из 20 мест. Должность мэра города он занимает с декабря 2018 года. В марте господин Билалов попросил военкомат отправить его с сыновьями участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине. Его старшего сына Руслана мобилизовали в конце сентября, в ноябре он был ранен в результате обстрела боевых беспилотников. После реабилитации, в декабре, он вернулся в зону СВО.

По информации источников «Ъ-Урал», после избрания нового состава гордумы в региональном отделении «Единой России» Сайгиду Билалову предлагали уйти в отставку по собственному желанию, но он заверил областных кураторов, что сможет наладить диалог с избранной думой, несмотря на то, что там у него почти нет союзников. 6 декабря председателю думы Алапаевска Наталье Рачевой была направлена новая инициатива группы депутатов об отставке Сайгида Билалова.

Во время заседания, на котором было принято решение об отставке господина Билалова, он заявил, что намерен оспорить решение в суде. «Чем закончится судебное разбирательство, предположить сложно, потому что отставка главы муниципалитета — это экстраординарное событие, которого властная система обычно старается избегать, давая даже “проблемным” мэрам возможность доработать до конца срока»,— отметил господин Белоусов. Политолог добавил, что в случае если у Сайгида Билалова не получится оспорить решение гордумы, в следующем году в Свердловской области может пройти волна подобных отставок.

«Этот пример покажет другим городам, что не нужно ждать новых выборов для отстранения мэра, который их не устраивает, а значит не исключено, что мы увидим и другие попытки отставок в регионе»,— предположил он.

Региональные власти пока воздерживаются от комментариев, ожидая результатов судебного разбирательства. «Обсуждения кандидатов в главы города имеют смысл только после того, как суд признает решение думы законным»,— пояснил «Ъ-Урал» первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев.

Катерина Якушева