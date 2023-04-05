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Коммерсантъ FM
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Корабли ВМФ России зашли в порт Саудовской Аравии впервые за 10 лет

В порт Джидда Саудовской Аравии зашел фрегат Северного флота «Адмирал Горшков», сообщили в пресс-службе Северного флота. Предыдущий раз корабли ВМФ РФ совершили заходы в порты королевства около 10 лет назад. «Адмирал Горшков» оснащен гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Заход в порт также осуществил средний морской танкер «Кама». Корабли ВМФ РФ выполняют задачи дальнего похода, они вышли в поход в январе. Во время стоянки корабли пополнят запасы продовольствия, пресной воды и топлива.

«Циркон» — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, ее разработало «НПО машиностроения».

«Адмирал флота Советского Союза Горшков» — фрегат проекта 22350. Вошел в состав Военно-морского флота РФ в середине 2018 года. Основным оружием является «Калибр-НК».

В церемонии отправки на боевую службу «Адмирала Горшкова» с «Цирконами» принял участие 4 января президент Владимир Путин. Район размещения нового вооружения будет выбран, исходя из «интересов обеспечения безопасности» России, ранее говорил президент.

Мария Федотова

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