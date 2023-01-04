Путин отправил на службу оснащенный ракетами «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков»

Фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный гиперзвуковыми ракетами «Циркон», отправляется на боевую службу. В церемонии по видеосвязи принимает участие президент России Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что фрегат отправляется в плавание по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю.

Министр обороны также заявил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» способны преодолевать защиту любых современных и перспективных систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО). Основные усилия экипажа фрегата, по его словам, будут сосредоточены на противодействии угрозам РФ.

«Циркон» — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, ее разработало «НПО машиностроения». «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — фрегат проекта 22350. Вошел в состав Военно-морского флота РФ в середине 2018 года. Основным оружием является «Калибр-НК».

В середине 2022 года Владимир Путин объявил, что в ближайшие месяцы гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» будут поставлены армии, а их первым носителем станет фрегат «Адмирал Горшков». В мае прошли успешные испытания «Циркона» в Белом море.

Эрдни Кагалтынов