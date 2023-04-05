Должник «Сбера» расплатился свободой

Пять лет колонии получил бизнесмен Валерий Герюгов. Бывший владелец производившей популярную минеральную воду «Архыз» группы компаний «Висма» был признан виновным в преднамеренном банкротстве своего предприятия с выводом из него активов почти на 1,5 млрд руб. Стоит отметить, что Валерий Герюгов не так давно освободился из колонии, где отбывал срок за мошенническое хищение кредита «Сбера» на 1,8 млрд руб.

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Фото: Предоставлено УК "Висма" Валерий Герюгов

Фото: Предоставлено УК "Висма"

Приговор по делу о преднамеренном банкротстве (ч. 1 ст. 196 УК РФ) Валерию Герюгову, чуть более недели назад отметившему 60-летие, вынес Черкесский городской суд. В прениях сторон представители прокуратуры запрашивали для подсудимого пять лет и семь месяцев общего режима, штраф в 770 тыс. руб. и требовали, чтобы к нему был удовлетворен иск на сумму причиненного ущерба. Последний был заявлен еще в ходе следствия Сбербанком, признанным вместе с рядом кредиторов потерпевшим.

За время судебных разбирательств часть долга была передана другим структурам в рамках цессии, и ущерб, соответственно, сократился до 801 млн руб. Впрочем, суд решил, что иски потерпевших должны быть рассмотрены в рамках гражданского судопроизводства. При этом были сняты аресты с принадлежащих ООО «Мастер плюс» земельных участков на Пятигорском шоссе Черкесска со складскими и производственными помещениями, а также с компрессорной станцией.

По версии следствия, эта компания использовалась Валерием Герюговым в незаконных схемах. В частности, по некоторым данным, именно на этой производственной площадке после краха «Висмы» и вывода ее активов бизнесмен планировал наладить производство минералки под названием «София». Арест был наложен, чтобы в случае признания судом виновности Валерия Герюгова в преднамеренном банкротстве покрыть хотя бы часть убытков его кредиторов. Некоторое время назад обеспечительные меры, как сообщал «Ъ», были отменены. Это решение обжаловали потерпевшие, и уже другой судья Черкесского суда аресты продлил, однако, как оказалось, лишь до оглашения приговора.

Между тем, не удовлетворив финансовые претензии к Валерию Герюгову, суд назначил ему четыре года и девять месяцев колонии общего режима со штрафом 900 тыс. руб., притом что максимальная санкции по ч. 1 ст. 196 УК РФ — шесть лет лишения свободы.

Напомним, что, как ранее рассказывал «Ъ», второе уголовное дело в отношении Валерия Герюгова касается ряда сделок, заключенных при его непосредственном участии как бенефициара и гендиректора ЗАО «Висма» в 2012–2013 годах. Суд Черкесска подтвердил, что именно эти махинации привели к банкротству предприятия. В частности, с помощью этих договоров, многие из которых признаны арбитражными судами Карачаево-Черкесской Республики недействительными или ничтожными, на счета фирм-однодневок были выведены крупные средства. Интересно, что часть этих сделок более чем на 620 млн руб. уже упоминалась в приговоре по прошлому уголовному делу Валерия Герюгова.

В первый раз следователи МВД задержали его в Москве весной 2017 года в рамках расследования, начатого по заявлению представителей «Сбера», об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Речь шла о невозврате кредитов на 1,8 млрд руб., которые были выделены «Висме» в 2012–2014 годах для развития и дистрибуции минеральной воды «Архыз» сроком на два-три года. Уже в конце 2014 года «Висма» перестала обслуживать займы. «Сбер» предложил производителю минералки реструктурировать долг, однако переговоры зашли в тупик, а Валерий Герюгов в нарушение уже достигнутых договоренностей инициировал процедуру банкротства.

Уже тогда имелись подозрения, что и она является незаконной, так как заявителями выступали небольшие структуры, которым «Висма» осталась должна суммы в несколько сотен тысяч рублей, а сами они могли быть связаны с владельцем группы компаний.

За невозврат кредита Промышленный райсуд Ставрополя в 2019 году приговорил так и не признавшего свою вину Валерия Герюгова к четырем с половиной годам колонии общего режима, а двух его сообщников из числа топ-менеджеров «Висмы» — к условным наказаниям.

Свой срок Валерий Герюгов отбыл в ставропольской ИК-6, занимающейся разведением скота. Освободился он, когда «Архыз» уже производился другим собственником. На втором процессе Валерий Герюгов свою вину также не признал и требовал полного оправдания. Во время процесса он находился под подпиской о невыезде, а после оглашения решения суда был помещен под домашний арест до вступления приговора в законную силу. Его адвокат не стал комментировать приговор, заявив, что еще не изучил его мотивировочную часть.

«Валерий Герюгов ранее был осужден за мошенничество при получении кредита в Сбербанке, а в нынешнем деле суд признал его виновным в преднамеренном банкротстве своих компаний с целью сокрытия имущества от кредиторов»,— заявили «Ъ» в пресс-службе Сбербанка, отметив, что считают «приговор справедливым». В Сбербанке уточнили, что планируют обжаловать решение судьи об отказе от ареста имущества должника, за счет которого кредиторы могут рассчитывать на удовлетворение своих требований.

Сергей Сергеев