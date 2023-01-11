Банкротство «Висмы» освободилось от активов

Как стало известно “Ъ”, неожиданный поворот произошел на проходящем в Черкесске процессе по уголовному делу Валерия Герюгова — бывшего владельца производившей популярную минеральную воду «Архыз» ГК «Висма». Он недавно освободился из колонии, где отбывал срок за мошенническое хищение кредита «Сбера» на 1,8 млрд руб., но почти сразу опять оказался на скамье подсудимых. Теперь ему вменили в вину преднамеренное банкротство и вывод активов почти на 1,5 млрд руб. из той же «Висмы». Еще год назад суд арестовал земельные участки и производственные помещения, которые принадлежали связанной с господином Герюговым компании, где он якобы собирался наладить новое производство минералки. Обеспечительные меры неоднократно продлевались, но на днях суд их отменил. Теперь кредиторы «Висмы» опасаются вывода и этих активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На новом процессе Валерию Герюгову вменяют в вину преднамеренное банкротство и вывод активов «Висмы»

Фото: Предоставлено УК "Висма" На новом процессе Валерию Герюгову вменяют в вину преднамеренное банкротство и вывод активов «Висмы»

Фото: Предоставлено УК "Висма"

Решение об отказе продлить арест имущества в рамках уголовного дела о преднамеренном банкротстве (ч. 1 ст. 196 УК РФ), где единственным обвиняемым является Валерий Герюгов, вынес на днях судья Черкесского городского суда Науруз Шукуров, больше года ведущий соответствующий процесс. Ограничения на действия с активами в свое время были наложены по ходатайству старшего следователя следственного управления МВД Карачаево-Черкесии. Под них попали принадлежащие ООО «Мастер плюс» земельные участки на Пятигорском шоссе столицы республики со складскими и производственными помещениями и компрессорной станцией. Их кадастровая стоимость составляет более 170 млн руб., но рыночная, как предполагают участники процесса, может быть в разы выше.

По версии следствия, ООО «Мастер плюс» использовалось господином Герюговым в незаконных схемах. В частности, по некоторым данным, именно на этой производственной площадке после краха «Висмы» и вывода ее активов бизнесмен планировал наладить производство минералки под названием «София» и даже успел изготовить ее несколько пробных партий. Арест был наложен, чтобы в случае признания судом виновности Валерия Герюгова в преднамеренном банкротстве покрыть хотя бы часть убытков его кредиторов, чьи претензии превышают миллиард рублей.

В ходе слушаний арест недвижимости неоднократно продлевался, но на последнем заседании, где не присутствовали потерпевшие, зато были заинтересованные лица из «Мастер плюс», в том числе бывший начальник юридической службы «Висмы», этого не произошло.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, второе уголовное дело в отношении Валерия Герюгова касается ряда сделок, заключенных при его непосредственном участии как бенефициара и гендиректора ЗАО «Висма» в 2012–2013 годах. Как считают в МВД, именно эти махинации привели к банкротству предприятия. В частности, с помощью этих договоров, многие из которых признаны арбитражными судами КЧР недействительными или ничтожными, на счета фирм-однодневок были выведены крупные средства, а общая сумма ущерба предварительно оценивается в 1,47 млрд руб. Надо отметить, что часть этих сделок более чем на 620 млн руб. уже упоминалась в материалах и приговоре по прошлому уголовному делу Валерия Герюгова.

В первый раз его задержали в Москве следователи следственного департамента МВД весной 2017 года в рамках расследования, начатого по заявлению представителей «Сбера» об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Речь шла о невозврате кредитов на 1,8 млрд руб., которые были выделены «Висме» в 2012–2014 годах для развития и дистрибуции минеральной воды «Архыз» сроком на два-три года. Уже в конце 2014 года «Висма» перестала обслуживать займы. «Сбер» предложил производителю минералки реструктурировать долг, однако переговоры зашли в тупик, а Валерий Герюгов в нарушение уже достигнутых договоренностей инициировал процедуру банкротства. Уже тогда имелись подозрения, что и она является незаконной, так как заявителями выступали небольшие структуры, которым «Висма» осталась должна суммы в несколько сотен тысяч рублей, а сами они могли быть связаны с владельцем группы компаний.

Следователи также считали, что часть кредитов была получена структурами господина Герюгова на основании подложной документации, в которой завышались сведения о финансовом состоянии ГК. Когда в конце 2015 года арбитраж ввел процедуру банкротства компаний заемщиков и поручителей, входящих в «Висму», бизнесмену удалось назначить своих временных управляющих. «Сбер» же встретил противодействие при попытке включения в реестр требований своих долгов. Процедура наблюдения затянулась, при этом была якобы вывезена и частично уничтожена бухгалтерская документация «Висмы». А само производство было, по некоторым данным, свернуто и начато в новом месте с использованием оборудования ГК.

За невозврат кредита Промышленный райсуд Ставрополя в 2019 году приговорил так и не признавшего свою вину Валерия Герюгова к 4,5 года общего режима, а двух его сообщников из числа топ-менеджеров «Висмы» — Улана Борлакова и Люазу Дорошенко — к условным наказаниям.

Свой срок господин Герюгов отбыл в ставропольской ИК-6, занимающейся разведением скота. Освободился он, когда «Архыз» уже производился другим собственником. На новый процесс подсудимый, которому не стали избирать меру пресечения, исправно является сам.

«Считаем неприемлемым снятие ареста с активов, связанных с обвиняемым, поскольку имущество могло обеспечить частичное погашение убытков, причиненных банку»,— заявили “Ъ” в пресс-службе «Сбера».

Оперативно получить комментарии у самого Валерия Герюгова или его адвокатов “Ъ” не удалось. Между тем бизнесмену по новому обвинению грозит до шести лет заключения.

Сергей Сергеев