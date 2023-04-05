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Коммерсантъ FM
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Канада начала расследование в отношении создателя ChatGPT

Комиссариат по защите частной жизни Канады начал расследование деятельности американской компании OpenAI, разработавшей нейросеть ChatGPT. Как отмечается в заявлении комиссариата, расследование было начато «в ответ на жалобу, в которой говорится о сборе, использовании и раскрытии личной информации без согласия» пользователей.

Ранее собственное расследование в отношении OpenAI в связи с работой ChatGPT начали власти Италии. Итальянское управление по защите персональных данных намерено выяснить, соблюдается ли чат-ботом Общий регламент защиты персональных данных, действующий в ЕС.

Расследование связано с событиями 20 марта, когда компания OpenAI приостанавливала работу ChatGPT из-за сбоя в его работе. Этот сбой привел к утечке личных данных пользователей. Среди претензий итальянского регулятора есть и то, что ChatGPT не проверяет возраст пользователей, в то время как этим чат-ботом не должны пользоваться люди моложе 13 лет. Пока же итальянские власти ввели временные ограничения в части использования чат-бота ChatGPT для обработки данных итальянских пользователей.

Кирилл Сарханянц

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