OpenAI приостанавливала работу ChatGPT из-за утечки диалогов пользователей

OpenAI в понедельник, 20 марта, приостановила работу своей нейросети ChatGPT после того, как пользователи стали жаловаться на то, что им демонстрируются беседы других пользователей. Как сообщил агентству Bloomberg представитель компании, причиной бага стало стороннее программное обеспечение с открытым исходным кодом. Кроме того, в OpenAI уточнили, что пользователи видят только заголовки бесед других пользователей, но не могут читать чужую переписку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic/Illustration/File Photo, Reuters Фото: Dado Ruvic/Illustration/File Photo, Reuters

Как следует из блога состояния ChatGPT, сегодня ночью американской компании удалось устранить сначала проблему со сторонним ПО, а затем и восстановить работу сервиса. Тем не менее теперь у пользователей появилась другая проблема: они потеряли доступ к собственным прошлым беседам. Специалисты OpenAI все еще работают над восстановлением истории диалогов.

Кирилл Сарханянц