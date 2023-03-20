Индонезия выслала 13 россиян за нарушение визового режима на Бали

Власти Индонезии депортировали 47 иностранцев, находившихся на острове Бали, за нарушение правила, в соответствии с которым обладателям туристических виз запрещено работать на острове. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на местное отделение Министерства юстиции и прав человека. 13 человек из числа высланных — граждане Российской Федерации. Кроме того, как минимум в отношении одного иностранца, гражданина Украины, заведено уголовное дело за владение фальшивым индонезийским удостоверением личности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fikri Yusuf / Reuters Фото: Fikri Yusuf / Reuters

По данным агентства, в выходные на Бали началась пятидневная операция правоохранительных органов по искоренению преступной деятельности среди туристов. Нарушение запрета на работу — это не единственный проступок, за который местные власти готовы выдворять иностранцев. «Если кто-то не надевает шлем (во время езды на мотоцикле.— ''Ъ''), нужно ли его за это депортировать? Если один и тот же иностранец делает это снова и снова, то, возможно»,— цитирует агентство Анггиата Напитупулу, главу иммиграционного отделения местного отделения Минюста страны. Правда, по словам господина Напитупулу, депортация является крайней мерой.

В последнее время власти острова начали кампанию по предотвращению преступности среди приезжающих на остров иностранцев. В частности, как сообщал «Ъ», из-за многочисленных случаев ДТП с участием иностранцев им было запрещено брать напрокат мотоциклы.

На прошлой неделе губернатор острова Вайян Костер сообщил, что обратился в Министерство юстиции и прав человека с предложением ужесточить правила выдачи виз для граждан России и Украины из-за серии серьезных нарушений закона, совершенных приезжающими из этих стран. В частности, губернатор призвал министерство лишить владельцев российских и украинских паспортов права получения туристической визы уже в самой Индонезии. Однако пока власти страны, судя по всему, не готовы пойти на этот шаг. Во всяком случае, как сообщает австралийское издание The New Daily, представитель Министерства туризма Индонезии в ответ на призыв губернатора пообещал рассмотреть его, добавив, однако, что число россиян и украинцев, причиняющих беспокойство, «незначительно».

По данным иммиграционных властей Индонезии, в 2022 году Бали посетили 58 тыс. граждан России и 7 тыс. граждан Украины. В январе 2023 года на остров прибыли 22,5 тыс. россиян и 2,5 тыс. украинцев. Как сообщается, многие из них нарушают запрет на работу, нелегально устраиваясь парикмахерами, экскурсоводами и даже водителями такси.

Андрей Келекеев