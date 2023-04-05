Доля импортного оборудования в работе «Металлоинвеста» составляет меньше 20%

Компания «Металлоинвест» использует в своей работе менее 20% иностранного оборудования. Об этом рассказал директор по техническому развитию УК «Металлоинвест» Ринат Исмагилов на конференции «Промышленный переход: перестройка экономики», которую проводит ИД «Коммерсантъ».

«Мы всегда ориентировались на российского производителя. Под российским я имею в виду в том числе белорусского: самосвалы "БелАЗ", экскаваторы "Уралмаш", буровые станки "Картэкс",— перечислил господин Исмагилов.— При это есть целые заводы, например завод ГБЖ (горячебрикетированного железа.— "Ъ".) — это 100% импорт. В свое время мы строили их в содружестве с американскими и европейскими партнерами. Они ушли, а мы развили свои компетенции, будем продолжать без них».

По словам Рината Исмагилова, в 2022 году, когда западные партнеры покинули российский рынок, «Металлоинвест» был вынужден приостановить часть проектов развития: «Мы стали искать альтернативу. В первую очередь — это поставки из дружественных стран, потому что большая часть высокотехнологичного оборудования на территории РФ не производилась. Параллельно был запущен процесс поиска российских аналогов и партнеров, которые могут их произвести».

В результате компании удалось не только заместить ушедших поставщиков, но и оставить прежними сроки реализации всех проектов. «На 2023 года "Металлоинвест" загружен на 100%, работаем на всю катушку»,— уточнил директор по техническому развитию.

Ринат Исмагилов также рассказал, что перед потребителями промышленной продукции теперь стоит выбор — покупать российский опытный образец или уже существующее оборудование из дружественной страны. Второй вариант, скорее всего, будет дешевле, однако большая доля комплектующих все равно окажется из недружественных стран, что неизбежно приведет к проблемам в техническом обслуживании. «Поэтому фокус — на отечественных производителях. Мы по нему идем и шли все время»,— заявил господин Исмагилов.

В то же время он призвал правительство разрабатывать механизмы, которые будут стимулировать покупку отечественного оборудования. «Вы же нас не можете заставить купить (российское.— "Ъ".). Я патриот, я всегда готов, но надо, чтобы работали экономические стимулы»,— резюмировал он.