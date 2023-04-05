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Коммерсантъ FM
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NYT: постпред Китая при ЕС назвал «риторикой» слова о дружбе Пекина и Москвы

Постпред Китая при Европейском союзе (ЕС) Фу Цун заявил, что сообщения китайской стороны о «безграничной дружбе» Пекина и Москвы являются «риторическим приемом», его слова передает The New York Times (NYT). В Кремле сообщили, что в отношениях с КНР ориентируются на договоренности, достигнутые в ходе недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

Фу Цун

Фу Цун

Фото: Shubing Wang / Reuters

Фу Цун

Фото: Shubing Wang / Reuters

«"Без ограничений" — не что иное, как риторика»,— приводит слова постпреда газета. По словам дипломата, Китай не поддерживает Россию в военной операции. Он предположил, что двусторонние связи Китая и России «могут быть не такими уж безграничными, как когда-то заявляли их лидеры». По словам дипломата, Китай «не был на стороне РФ в конфликте на Украине, не оказывал военной помощи России и не признавал ее усилий по присоединению украинских территорий».

Господин Фу также отметил, что отсутствие контактов Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского не имеет большого значения. «Тот факт, что председатель Си не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России в украинском вопросе»,— сказал он. СМИ сообщали, что господин Си намерен побеседовать с господином Зеленским сразу после визита в Москву, который состоялся 20–22 марта. Владимир Зеленский запросил с ним переговоры, но о них до сих пор не сообщалось.

В Кремле заявили, что в отношениях с Китаем Россия будет руководствоваться содержанием контактов Владимира Путина и Си Цзиньпина. «Ориентируемся на содержание и дух контактов, которые состоялись в Москве. В ходе визита Си Цзиньпина были подписаны важные документы. Они освещают спектр вопросов на повестке дня»,— сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Об отношениях Европы и Китая на фоне украинского конфликта — в публикации «Ъ» «Переговорчивый президент».

Александр Кислов

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