Владимир Зеленский запросил переговоры с Си Цзиньпином

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по дипломатическим каналам направил в Пекин предложение о проведении переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. При этом он заявил, что не получал от китайской стороны предложений о сотрудничестве или встрече. Об этом президент сказал в интервью газете The Yomiuri Shimbun.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Reuters Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Господин Зеленский также сообщил, что попросил Китай поддержать план мирного урегулирования военного конфликта, предложенный Украиной в ноябре 2022 года. Среди его пунктов — возвращение Украине территорий в признанных международным сообществом границах 1991 года.

При этом он заявил, что скептически относится к мирному плану Китая из 12 пунктов, в котором КНР призывает к мирным переговорам между РФ и Украиной и прекращению огня. По мнению президента Украины, на первом месте в мирном плане должен стоять принцип «уважения суверенитета и территориальной целостности».

Как сообщает Financial Times со ссылкой на европейского чиновника, Евросоюз пытается склонить Си Цзиньпина к переговорам с Владимиром Зеленским. Собеседник издания заявил, что интерес Китая к мирному урегулированию на Украине является положительным сигналом. «Но я думаю, что мы настаиваем и много раз настаивали на том, чтобы они делали это в обоих направлениях, с Россией, но также и с Украиной»,— заявил изданию чиновник.

13 марта The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин намерен побеседовать с Владимиром Зеленским сразу после визита в Москву. Позже представитель Госдепа Джон Кирби заявил, что лидеру КНР стоило бы также поговорить с Владимиром Зеленским. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэнбинь в тот же день сказал, что Китай не является вовлеченной в украинский кризис стороной. На следующий день советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подтвердил, что разговор лидеров Китая и Украины планируется. Вместе с тем он отметил, что в организации переговоров возникли «сложности из-за позиции Китая». В МИД КНР не стали комментировать возможность разговора Китая и Украины.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов