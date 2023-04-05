Гендиректор «Росатома» Лихачев встретился с главой МАГАТЭ Гросси в Калининграде

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в Калининграде обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на ЗАЭС, сообщила пресс-служба российской госкомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лихачев (слева) и Рафаэль Гросси

Фото: РИА Новости Алексей Лихачев (слева) и Рафаэль Гросси

Фото: РИА Новости

«Алексей Лихачев проинформировал генерального директора МАГАТЭ о тех шагах, которые предпринимаются российской стороной для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС»,— говорится в пресс-релизе. Господин Гросси рассказал, что «смог лично увидеть последствия обстрелов станции, произошедших в ноябре прошлого года после его последнего визита».

Стороны обсудили инициативу гендиректора МАГАТЭ по обеспечению безопасности на станции. Представители «Росатома» подчеркнули, что Россия готова работать над ее реализацией.

«Я продолжаю прилагать усилия в вопросе защиты Запорожской атомной электростанции. Недавний визит туда подтвердил острую необходимость в достижении соответствующих целей. Это отвечает интересам всех сторон»,— написал господин Гросси в Twitter по итогам встречи.

Запорожскую АЭС Рафаэль Гросси посетил 29 марта. Глава МАГАТЭ скептически оценил безопасность на объекте, а также сообщил, что организация разрабатывает новую концепцию его защиты.