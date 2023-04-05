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Коммерсантъ FM
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Минфин прогнозирует 113,6 млрд рублей недополученных нефтегазовых доходов в апреле

Бюджет России, по предварительным данным, в апреле недополучит 113,6 млрд руб. нефтегазовых доходов, говорится в пресс-релизе Минфина. По его данным, отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого по итогам марта составило 39 млрд руб.

Продажа валюты по бюджетному правилу с 7 апреля составит 3,7 млрд руб. в эквиваленте ежедневно. Операции будут проводить по 5 мая, добавили в министерстве. Объем продажи валюты в период с 7 марта по 6 апреля составлял 119,8 млрд руб., 5,4 млрд руб. в день.

По оценкам Минфина, за январь—февраль ненефтегазовые доходы составили 2,217 трлн руб., cнизившись на 9% год к году за счет сокращения поступлений налога на прибыль. Нефтегазовые доходы бюджета за этот же период упали на 46%, до 947 млрд руб. Ведомство связывало это со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объема экспорта газа.

О показателях госбюджета — в публикации «Ъ» «Дефицит растет, но меньшими темпами».

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